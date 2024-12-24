Мало кто заметил: стало известно требование Усика в реванше с Фьюри, связанное с Крымом. Фотофакт

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 О) настоял на том, чтобы его объявили крымчанином во время представления на реванше с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник таким образом напомнил миру о том, что его родной Симферополь находится во временной оккупации Российской Федерации.

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Соответствующий кадр из трансляции боя, на который мало кто обратил внимание, был распространен в сети. Вице-президентка Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова на своей странице в социальной сети Facebook пояснила, что инициатива с таким титром исходила от самого 37-летнего крымчанина.

"Симферополь, Украина. Именно так Александр сказал его титровать. Усик – это символ нашей современной страны", – написала бывшая чемпионка мира.

Отметим, что Усик довел до истерики россиян: издание "Советский спорт" нелепо обвинило боксера в том, что он "встал на сторону террористов". После реванша с Фьюри наш соотечественник напомнил россиянам о воле украинского народа, подняв над головой саблю гетмана Ивана Мазепы. Позже были раскрыты детали этого перфоманса..

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском.

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