Майк Тайсон описал дальнейшую судьбу Усика

Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает, что у непобедимого украинца Александра Усика большое будущее. Икона супертяжелого веса восхищенно высказался о навыках нашего соотечественика.

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Тайсон считает, что Усик "соберет всех" в дивизионе благодаря своим интеллектуальным способностям и сложности для оппонентов.

"Я думаю, что Усик всех победит. Усик очень умный и понимающий, и он неудобный соперник. Я думаю, что Усик — великий соперник для любого бойца", – цитирует Тайсона boxing-social.com.

Как и Усик, Майк Тайсон был не очень габаритным тяжеловесом, который добился величия в элитном боксерском дивизионе, поэтому нет никого более понимающего, чтобы дать адекватную оценку украинцу.

Несмотря на все, чего он добился как в любителях, так и в профессионалах, Усик может столкнуться с самым тяжелым испытанием в своей боксерской жизни в ближайшие месяцы, когда состоится его бой с Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство.

По информации СМИ переговоры между лагерями Тайсона Фьюри и Александра Усика продвигаются хорошо, и считается, что соглашение о первом (за более чем двадцать лет) бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не за горами.

Хотя промоутер Фрэнк Уоррен не исключил полностью встречу на стадионе "Уэмбли", в недавнем интервью он признал, что исторический бой, скорее всего, состоится там, где он принесет наибольшую прибыль. По всей вероятности, это означает возвращение на Ближний Восток.

Королевство Саудовская Аравия, где Усик во второй раз победил Энтони Джошуа прошлым летом, считается самым вероятным местом в проведении нового грандиозного шоу.

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