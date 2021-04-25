Ломаченко возвращается: официально назван соперник и дата боя

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) свой следующий бой проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Обозреватель ESPN Марк Кригель в прямом эфире трансляции вечера бокса от Top Rank заявил, что поединок с участием украинца состоится 26 июня в Лас-Вегасе на арене отеля Верджин.

В одном из интервью японский боксер признался, что ему будет противостоять серьезный соперник, но думает, что может победить.

Накатани последний раз дрался в декабре 2020-го. Тогда японец нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо, несмотря на то, что сам дважды оказывался в нокдауне.

Для Ломаченко встреча с Масайоши станет первым боем после поражения в октябре прошлого года от Теофимо Лопеса, после которого Василий лишился поясов по версиям WBA, IBF и WBO. После проигрыша украинец перенес операцию на правом плече.

Спустя некоторое время наш соотечественник заявил, что не согласен с результатом. По словам Василия, он пересматривал поединок пять раз и, согласно его оценке, счет по раундам должен быть 6:6.