Ломаченко 'пропал без вести'

Американский промоутер Боб Арум признался, что с марта не получал никаких новостей от Василия Ломаченко. Ни он, ни его менеджер не выходят на связь. Глава компании Top Rank, которая ведет дела нашего соотечественника, сомневается, что 37-летний украинец готов к бою с Кейшоном Дэвисом после столь длительного перерыва.

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Арум хотел бы организовать бой между Дэвисом и Ломаченко, если американец победит Эдвина Де Лос Сантоса 7 июня. Однако 93-летний промоутер отметил в интервью The Ring, что Ломаченко и его менеджер Эгис Климас до сих пор не прояснили дальнейшие планы.

"Я не получал от него вестей, — сказал Арум. — Мы должны были связаться ещё в марте. Сейчас уже апрель, а от него всё ещё ни слуху ни духу. На следующей неделе поговорю с Эгисом, посмотрим, в чём дело".

При этом сам Арум не уверен, что бой Ломаченко – Дэвис вообще возможен.

"Я не знаю, захочет ли Ломаченко после такого простоя сразу драться с таким парнем, как Кейшон", — признался Арум.

Top Rank представляет обоих боксёров — Дэвиса (13–0, 9 КО, 1 NC), чемпиона WBO в лёгком весе, и Ломаченко (18–3, 12 КО), который владеет титулом IBF. В рейтингеThe Ring украинец занимает вторую строчку в дивизионе до 61,2 кг — на одну позицию выше Дэвиса.

Последний бой Ломаченко провёл 11 месяцев назад, 12 мая 2024 года, в Перте, где остановил Джорджа Камбососа-младшего в 11-м раунде и завоевал вакантный титул IBF. Пояс до сих пор числится за украинцем, но в ближайшее время от него ожидают решения о будущем.

На 10 мая назначен бой за временный титул IBF в лёгком весе между россиянином Зауром Абдуллаевым (20–1, 12 КО) и американцем Рэймондом Муратальей (22–0, 17 КО). Вечер бокса в Сан-Диего покажет канал ESPN.

Что касается Дэвиса, его первую защиту титула WBO против доминиканца Де Лос Сантоса (16–2, 14 КО) официально объявят в пятницу на пресс-конференции в Норфолке. Бой состоится в местной Scope Arena, где в ноябре Дэвис нокаутировал аргентинца Густаво Лемоса во втором раунде перед более чем 10 000 зрителей.

С начала полномасштабной войны в Украине Ломаченко провёл всего один бой — в мае 2024 года с Камбососом. До этого он уступил по очкам Девину Хэйни в бою за звание абсолютного чемпиона.

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