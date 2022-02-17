Убийственная сестра, непобедимый 'братик' и отель мечты у моря: супер-тыл Василия Ломаченко, которому исполнилось 34

17 февраля исполняется 34 года одному из самых техничных бойцов в истории бокса, украинцу Василию Ломаченко. Но, возможно, не было бы двух олимпийских побед и чемпионских титулов в трех весовых категориях, если бы не настырность и упрямство, которое он унаследовал от матери, мудрые наставления отца и безграничная поддержка любящей жены.

В день рождения украинского "Хайтека" OBOZREVATEL решил рассказать про надежный тыл Ломаченко – близких и родных людей, которые всегда были готовы подставить плечо, и проекты, которые пришли в жизнь боксера в последние годы.

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ПАПАЧЕНКО. Анатолий Ломаченко прошел сумасшедший путь от учителя физкультуры в Одесской области до одного из лучших тренеров мира. Это он надел боксерские перчатки на крохотного Василия после того, как забрал его из ротдома. И тренировал на протяжении всей жизни. При этом, по словам жены, никогда не повышал на него голос.

По признанию Татьяны Ломаченко, упрямство и эмоциональность Василий взял от нее. "Васина настырность и неумение проигрывать, которые присущи мне, – это жилка, на которой Анатолий Николаевич построил весь его процесс становления. Такое впечатление, что он даже подобрал себе жену, с таким характером, чтобы у него сын стал олимпийским чемпионом", – рассказала Татьяна bessarabiainform.

Анатолий Николаевич также приложил свою руку к становлению целого ряда талантливых боксеров – Александра Усика, Александра Гвоздика, Дениса Беринчика. И несмотря на то, что между отцом и сыном бывали разногласия, он всегда оставался для него опорой.

МАМА. За всеми регалиями Анатолия Ломаченко нечасто рассказывают о маме Василия. Но она отнюдь незаурядная женщина. Татьяна Михайловна – мастер спорта по акробатике и воспитала немало титулованных учениц.

Также в свое время с легкой руки Анатолия Ломаченко, с которым они познакомились в институте, Татьяна начала заниматься дзюдо. Через полгода вошла в сборную Украины, стала кандидатом в мастера спорта. Затем заняла шестое место на чемпионате СССР.

Но для того, чтобы учить девушек борьбе, в Белгород-Днестровском у Татьяны не было зала, и она стал преподавать акробатику. Любопытно, что она не очень хотела тренировать собственную дочь, которая была пышечкой. Но муж сумел уговорить Татьяну, и Анастасия по юниорам дошла до "серебра" чемпионата Европы, как и будущая жена Василия Елена.

ЖЕНА. Жена Василия Елена – настоящая красавица. Вот только в отличие от большинства половинок звезд бокса она не ведет страницы в социальных сетях и не делиться подробностями своей личной жизни. Елена также из Белгород-Днестровского и имеет за плечами достаточно успешную карьеру в спортивной акробатике, является мастером спорта.

Брюнетка долгое время тренировалась у своей будущей свекрови Татьяны Ломаченко. Поэтому с Василием, который регулярно забегал к маме в зал, девушка знакома лет с 10-ти. А вот романтические отношения между ними стали складываться позднее – уже во время учебы в педучилище, когда боксер внимательнее присмотрелся к Елене и влюбился.

Уже в статусе олимпийского чемпиона-2008 Ломаченко отгулял скромную свадьбу. А в 2011-м Елена подарила Василию сына, которого назвали Анатолием в честь деда. А через два года молодую семью пополнила и дочка Виктория.

СЕСТРА. Если Василий укладывает соперников на настил ринга своими ударами, то, как шутят пользователи соцсетей, его сестра Анастасия могла бы нокаутировать мужчин своей внешностью. Эффектная блондинка вряд ли оставит кого-то равнодушным. Из полненькой девчушки спортивная акробатика воспитала мастера спорта международного класса.

После акробатики Анастасия закончила киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств и порядка пяти лет отработала в цирке, выступая за границей. В 2013 году стало известно, что Анастасия встречается с другим известным украинским боксером, серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне Денисом Беринчиком.

Молодые люди даже собирались пожениться. Но в 2014 году спортсмены сначала перенесли свадьбу из-за военных действий на Востоке Украины, так как Денис из Луганской области. А затем и вовсе тихо расстались. Несколько лет назад стало известно, что новый бойфренд Анастасии – футболист. Но остальную информацию она не раскрывает.

БРАТ. Родного брата у Василия нет, но статус родного человека получил в семье Ломаченко чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. Спортсмены по-настоящему сдружились в 2008 году, когда крымчанин начал тренироваться у Анатолия Ломаченко. А затем покрестили сыновей друг друга и стали кумовьями.

"Василий Ломаченко – это мой брат. Я уже даже не называю его "Василий" или "Лом", а – "братик". И так всегда", – рассказывал непобедимый в профессионалах Усик. При этом именно Александр является кумиром для своего крестника Анатолия, сына Ломаченко.

"Он иногда так станет у зеркала и начинает боксировать, а потом говорит: "Смотри, я как Усик", а я думаю: "Сынок, ты чего, у тебя папа вроде бы тоже не хуже", – признавался Василий.

ОТЕЛЬ. Чтобы прикрыть себе финансовые тылы и иметь собственную базу для восстановления и подготовки, Василий построил в Затоке отель – Loma Club Hotel. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, спа-зона, бар, бассейн, несколько спортивных площадок и терраса с шикарным видом на воду. Цена за двухместный стандарт стартует от 2800 гривен за сутки.

Пока отзывы гостей только самые лучшие. Но и Ломаченко не бросает дела на самотек, его частенько можно увидеть на одной из спортивных площадок. Благо, это по соседству с родным Белгород-Днестровским. А в прошлом году он даже помогал шеф-повару ресторана разделывать и готовить огромного тунца. Так что после окончания карьеры Василию будет, чем заниматься.

ДРИФТ. Не секрет, что Ломаченко заядлый рыбак и не упускает возможности посидеть с удочкой или спиннингом, в каком бы уголке мира он не находился. Но одно из последних серьезных увлечений Ломы – дрифт. Возможно, это еще один тыл Василия. И после окончания карьеры боксера мы увидим его чемпионское шествие за рулем автомобиля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ломаченко на день рождения получил чемпионский бой с Камбососом.