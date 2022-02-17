Убийственная сестра, непобедимый "братик" и отель мечты у моря: супер-тыл Василия Ломаченко, которому исполнилось 34

Елена Павлова
Бокс
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Убийственная сестра, непобедимый 'братик' и отель мечты у моря: супер-тыл Василия Ломаченко, которому исполнилось 34
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17 февраля исполняется 34 года одному из самых техничных бойцов в истории бокса, украинцу Василию Ломаченко. Но, возможно, не было бы двух олимпийских побед и чемпионских титулов в трех весовых категориях, если бы не настырность и упрямство, которое он унаследовал от матери, мудрые наставления отца и безграничная поддержка любящей жены.

В день рождения украинского "Хайтека" OBOZREVATEL решил рассказать про надежный тыл Ломаченко – близких и родных людей, которые всегда были готовы подставить плечо, и проекты, которые пришли в жизнь боксера в последние годы.

Василий Ломаченко в размышлениях.
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ПАПАЧЕНКО. Анатолий Ломаченко прошел сумасшедший путь от учителя физкультуры в Одесской области до одного из лучших тренеров мира. Это он надел боксерские перчатки на крохотного Василия после того, как забрал его из ротдома. И тренировал на протяжении всей жизни. При этом, по словам жены, никогда не повышал на него голос.

Сын и отец Ломаченко.
Александр Усик и Василий Ломаченко с Анатолием Ломаченко .

По признанию Татьяны Ломаченко, упрямство и эмоциональность Василий взял от нее. "Васина настырность и неумение проигрывать, которые присущи мне, – это жилка, на которой Анатолий Николаевич построил весь его процесс становления. Такое впечатление, что он даже подобрал себе жену, с таким характером, чтобы у него сын стал олимпийским чемпионом", – рассказала Татьяна bessarabiainform.

Анатолий и Василий Ломаченко перед боем.

Анатолий Николаевич также приложил свою руку к становлению целого ряда талантливых боксеров – Александра Усика, Александра Гвоздика, Дениса Беринчика. И несмотря на то, что между отцом и сыном бывали разногласия, он всегда оставался для него опорой.

Василий и Анатолий Ломаченко.
Ломаченко-младший с отцом на ринге.

МАМА. За всеми регалиями Анатолия Ломаченко нечасто рассказывают о маме Василия. Но она отнюдь незаурядная женщина. Татьяна Михайловна – мастер спорта по акробатике и воспитала немало титулованных учениц.

Татьяна Ломаченко с ученицами.

Также в свое время с легкой руки Анатолия Ломаченко, с которым они познакомились в институте, Татьяна начала заниматься дзюдо. Через полгода вошла в сборную Украины, стала кандидатом в мастера спорта. Затем заняла шестое место на чемпионате СССР.

Но для того, чтобы учить девушек борьбе, в Белгород-Днестровском у Татьяны не было зала, и она стал преподавать акробатику. Любопытно, что она не очень хотела тренировать собственную дочь, которая была пышечкой. Но муж сумел уговорить Татьяну, и Анастасия по юниорам дошла до "серебра" чемпионата Европы, как и будущая жена Василия Елена.

Василий Ломаченко с мамой.

ЖЕНА. Жена Василия Елена – настоящая красавица. Вот только в отличие от большинства половинок звезд бокса она не ведет страницы в социальных сетях и не делиться подробностями своей личной жизни. Елена также из Белгород-Днестровского и имеет за плечами достаточно успешную карьеру в спортивной акробатике, является мастером спорта.

Елена Ломаченко с семьей.

Брюнетка долгое время тренировалась у своей будущей свекрови Татьяны Ломаченко. Поэтому с Василием, который регулярно забегал к маме в зал, девушка знакома лет с 10-ти. А вот романтические отношения между ними стали складываться позднее – уже во время учебы в педучилище, когда боксер внимательнее присмотрелся к Елене и влюбился.

Елена Ломаченко.
Елена Ломаченко с Анастасией, Василием и детьми.

Уже в статусе олимпийского чемпиона-2008 Ломаченко отгулял скромную свадьбу. А в 2011-м Елена подарила Василию сына, которого назвали Анатолием в честь деда. А через два года молодую семью пополнила и дочка Виктория.

Василий Ломаченко с детьми.

СЕСТРА. Если Василий укладывает соперников на настил ринга своими ударами, то, как шутят пользователи соцсетей, его сестра Анастасия могла бы нокаутировать мужчин своей внешностью. Эффектная блондинка вряд ли оставит кого-то равнодушным. Из полненькой девчушки спортивная акробатика воспитала мастера спорта международного класса.

Анастасия Ломаченко с братом .
Анастасия Ломаченко.

После акробатики Анастасия закончила киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств и порядка пяти лет отработала в цирке, выступая за границей. В 2013 году стало известно, что Анастасия встречается с другим известным украинским боксером, серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне Денисом Беринчиком.

Анастасия Ломаченко во время выступления.
Анастасия Ломаченко и Денис Беринчик.

Молодые люди даже собирались пожениться. Но в 2014 году спортсмены сначала перенесли свадьбу из-за военных действий на Востоке Украины, так как Денис из Луганской области. А затем и вовсе тихо расстались. Несколько лет назад стало известно, что новый бойфренд Анастасии – футболист. Но остальную информацию она не раскрывает.

Анастасия Ломаченко.

БРАТ. Родного брата у Василия нет, но статус родного человека получил в семье Ломаченко чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. Спортсмены по-настоящему сдружились в 2008 году, когда крымчанин начал тренироваться у Анатолия Ломаченко. А затем покрестили сыновей друг друга и стали кумовьями.

Усик, Василий и Анатолий Ломаченко.

"Василий Ломаченко – это мой брат. Я уже даже не называю его "Василий" или "Лом", а – "братик". И так всегда", – рассказывал непобедимый в профессионалах Усик. При этом именно Александр является кумиром для своего крестника Анатолия, сына Ломаченко.

Ломаченко и Усик

"Он иногда так станет у зеркала и начинает боксировать, а потом говорит: "Смотри, я как Усик", а я думаю: "Сынок, ты чего, у тебя папа вроде бы тоже не хуже", – признавался Василий.

Ломаченко и Усик в Лондоне.

ОТЕЛЬ. Чтобы прикрыть себе финансовые тылы и иметь собственную базу для восстановления и подготовки, Василий построил в Затоке отель – Loma Club Hotel. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, спа-зона, бар, бассейн, несколько спортивных площадок и терраса с шикарным видом на воду. Цена за двухместный стандарт стартует от 2800 гривен за сутки.

Отель Ломаченко в Затоке.
Бассейн в отеле Ломаченко.
Номер в отеле Ломаченко.

Пока отзывы гостей только самые лучшие. Но и Ломаченко не бросает дела на самотек, его частенько можно увидеть на одной из спортивных площадок. Благо, это по соседству с родным Белгород-Днестровским. А в прошлом году он даже помогал шеф-повару ресторана разделывать и готовить огромного тунца. Так что после окончания карьеры Василию будет, чем заниматься.

Василий Ломаченко готовит рыбу.
Летнее кафе в отеле Ломаченко.
Ресторан в отеле Ломаченко.

ДРИФТ. Не секрет, что Ломаченко заядлый рыбак и не упускает возможности посидеть с удочкой или спиннингом, в каком бы уголке мира он не находился. Но одно из последних серьезных увлечений Ломы – дрифт. Возможно, это еще один тыл Василия. И после окончания карьеры боксера мы увидим его чемпионское шествие за рулем автомобиля.

Ломаченко на рыбалке в США.
Авто для дрифта Василия Ломаченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ломаченко на день рождения получил чемпионский бой с Камбососом.

Убийственная сестра, непобедимый "братик" и отель мечты у моря: супер-тыл Василия Ломаченко, которому исполнилось 34
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