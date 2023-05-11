Легендарный боксер, продавшийся России, назвал главный недостаток Ломаченко в бою с Хэйни

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Хэйни. Фанат диктатора Владимира Путина, в 2015-м получивший гражданства РФ и "ЛНР", отметил, что антропометрическое преимущество абсолютного чемпиона в легком весе сыграет ключевую роль в поединке.

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По мнению 54-летнего Джонса, в любом случае это будет классная битва.

"Хэйни попытается использовать преимущество в физике, чтобы доминировать над Ломаченко. Конечно, он не может сравниться с ним в боксерском интеллекте, но он крупнее, что дает хорошие шансы на победу", – цитирует Роя пропагандисты из "Матч ТВ".

Американская легенда бокса вспомнил также ситуацию в бою с Теофимо Лопесом.

"Лопес смог победить Василия, держа его на дистанции большую часть поединка, а когда тот включился, то уже было поздно", – сказал экс-чемпион мира.

Отметим, что несколько лет назад Ломаченко заявил, что Рой Джонс был его любимым боксером и кумиром.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча между Василием Ломаченко )(17-2, 11 КО) и обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе Дэвином Хэйни (29-0, 15 КО) состоится 20 мая. Ориентировочно начало трансляции – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Украинские телеканалы не запланировали показ поединка. Увидеть его можно будет на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com. Трансляция боя будет доступна по системе pay-per-view ("плати и смотри"), а ее стоимость составит 59,99 долл. (2200 грн).

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