'Кто ты такой?' В команде Усика едко отреагировали на критику украинца

Менеджер Александра Усика (22-0, 14 КО) Эгис Климас иронично отреагировал на публикацию одного из журналистов, который усомнился в целесообразности плана украинца по возвращению в тяжелый вес. Представитель нашего соотечественника отметил, что боксер намерен войти в историю спорта.

Об этом Климас написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, комментируя публикацию портала Boxing Scene под заголовком "План Александра Усика спуститься в крузервейт может оказаться неразумным". Эгис отметил, что украинец хочет стать двукратный абсолютным чемпионом тяжелого веса.

"Неразумным? Ты заставляешь меня смеяться. Кто ты такой, чтобы делать такие утверждения? Это написал тот же чувак, который говорил, что у Усика нет шансов в супертяжах. Поищи нормальную работу, братан. Как на счет абсолютного чемпиона мира в крузервейте, потом в хевивейте и потом опять в крузервейте? Кто-то подобное делал?" – отметил Климас.

До этого Усик назвал самый сложный момент боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Также стало известно, сколько заработал поединок 18 мая.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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