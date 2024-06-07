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"Кто ты такой?" В команде Усика едко отреагировали на критику украинца

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,4 т.
'Кто ты такой?' В команде Усика едко отреагировали на критику украинца

Менеджер Александра Усика (22-0, 14 КО) Эгис Климас иронично отреагировал на публикацию одного из журналистов, который усомнился в целесообразности плана украинца по возвращению в тяжелый вес. Представитель нашего соотечественника отметил, что боксер намерен войти в историю спорта.

Об этом Климас написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, комментируя публикацию портала Boxing Scene под заголовком "План Александра Усика спуститься в крузервейт может оказаться неразумным". Эгис отметил, что украинец хочет стать двукратный абсолютным чемпионом тяжелого веса.

"Кто ты такой?" В команде Усика едко отреагировали на критику украинца

"Неразумным? Ты заставляешь меня смеяться. Кто ты такой, чтобы делать такие утверждения? Это написал тот же чувак, который говорил, что у Усика нет шансов в супертяжах. Поищи нормальную работу, братан. Как на счет абсолютного чемпиона мира в крузервейте, потом в хевивейте и потом опять в крузервейте? Кто-то подобное делал?" – отметил Климас.

"Кто ты такой?" В команде Усика едко отреагировали на критику украинца
"Кто ты такой?" В команде Усика едко отреагировали на критику украинца

До этого Усик назвал самый сложный момент боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Также стало известно, сколько заработал поединок 18 мая.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

"Кто ты такой?" В команде Усика едко отреагировали на критику украинца

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

"Кто ты такой?" В команде Усика едко отреагировали на критику украинца
"Кто ты такой?" В команде Усика едко отреагировали на критику украинца

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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