'Кто-то в войнушку хочет играть': экс-соперник Усика из Латвии сделал вид, что Россия не нападала на Украину

Бывший латвийский боксер Майрис Бриедис неоднозначно высказался о военной агрессии России против Украины. Экс-соперник Александра Усика, для которого поединок против уроженца Риги сложился невероятно тяжело, выдал странное мнение о том что в нашей стране большинство людей не понимает происходящего.

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Об этом Бриедис заявил в интервью YouTube-каналу Rus TVNet. Бывший чемпион в тяжелом весе по версии Международной федерации бокса (IBF) не стал критиковать страну-агрессорку за вторжение в Украину, а также призвал политиков "брать танчики и между собой драться".

"Я думал, что раз-два и все закончится. Потом я поехал в Украину, чтобы показать, что мне важны спортсмены там. Потому в Украине много классных спортсменов. Тот же Усик. Там вообще большинство не при делах, что происходит. То есть простой народ. То, что там кто-то в войнушку хочет играть... Ну идите на поле, играйте в войнушку. Почему должен страдать простой народ? Зачем? Я против этого. Хотите драться – вот ринг. Берите танчики и между собой деритесь", – сказал Бриедис.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Майрис написал в своих социальных сетях очень нейтральный пост о войне, не осудив агрессора и диктатора Владимира Путина. После этого латвийцы отомстили боксеру, написав букву Z на его лице на агитационном плакате.

В феврале Бриедис посетил Украины, встретившись с мэром Киева Виталием Кличко и передав генератор одной из школ.

Как сообщал OBOZ.UA, Майрис Бриедис рассказал, что произойдет в реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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