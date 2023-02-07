Пророссийский экс-чемпион мира по боксу ''переобулся'' и сказал ''Слава Украине!'' во время интервью. Видео

Двукратный экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-2, 20 KO) приехал в Киев, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии. 38-летний латвиец долгое время был известен своей пророссийской позицией.

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Майрис подарил столичной школе генератор, а также сфотографировался на фоне уничтоженной военной технике оккупантов.

"По приглашению Виталия Кличко мы три дня были в Киеве,. Мы видели, что здесь происходит, были в Буче и других городах. Это ужас. Поэтому мы должны быть вместе с украинцами, мы должны помогать, и только так можно победить зло", – заявил боксер.

В конце своего интервью Бриедис добавил "Слава Украине!".

Пользователи в комментариях не поверили такой смене отношения к Украине, обвиняя боксера в "переобувании".

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения Росиии Бриедис в резкой форме раскритиковал власти Латвии за то, что внушительная сумма из оборонного бюджета страны тратится на поддержку Украины.

В Латвии Бриедиса считают человеком с пророссийскими взглядами. 24 февраля спортсмен выложил ролик с рекламой шапки своего бренда. О нападении России боксер написал лишь спустя неделю, и то крайне нейтрально, ни словом не упомянув РФ и Путина.

Латвийский ресурс sportacentrs.com отмечает, что Бриедис старался максимально избегать вопросов на эту тему и любого публичного высказывания против полномасштабного нападения.

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