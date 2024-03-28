'Кто хочет, может его осуждать': озвучена позиция Ломаченко по войне в Украине

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко придерживается проукраинских взглядов, однако не считает нужным доносить их на широкую аудиторию. Боксер легкого веса всегда был замкнутым и общался только со своим узким кругом общения, и не хочет быть инфлюенсером.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Mixed Zone by Dream Bigger выразила бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова. Вице-президентка национальной лиги профессионального бокса отметила, что осуждения Ломаченко со стороны соотечественников объяснимы, однако он многократно доказывал свою поддержку Украины.

"Ломаченко всегда был закрытый. Кто хочет, может его осуждать. Я лично с ним общалась. Перед его выходом на одну из пресс-конференций. Мы стояли и говорили о войне. Он говорит те же тезисы, что я и вы. Он говорит все так. Но он хочет выходить, так сказать, на большую сцену. У него был всегда свой круг общения. Когда Василий Ломаченко не готовится к поединкам, он находится здесь, в Украине. Его семья тоже находится здесь", – сказала Шатерникова.

Ранее обладатель пояса Всемирной боксерской федерации (WBF) в первом полусреднем весе Арам Фаниян со словами "его никто не любит" рассказал о проблемах Ломаченко в Украине.

Отметим, что Василий не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Ломаченко выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

Как сообщал OBOZ.UA, Василия Ломаченко исключили из нескольких мировых рейтингов после того, как стало известно о его бое с Джорджем Камбососом.

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