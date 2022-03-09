В Мариуполе оккупанты обстреляли детскую больницу с родильным отделением: много раненых. Видео

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9 марта около 16 часов российские военные обстреляли детскую больницу в Мариуполе. По предварительным данным, пострадало 17 человек, о погибших информации на данный момент нет.

Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен", – сообщали ранее в Мариупольской мэрии. Городской совет отмечает, что это был целенаправленный обстрел.

В здании также находилось родильное отделение. Экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей Facebook-странице рассказал, что свидетели видели рядом с уничтоженной больницей много раненых и погибших женщин.

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Напомним, в настоящее время информация о погибших не подтвердилась.

На месте попадания одной из бомб образовалась гигантская воронка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Мариуполе продолжаются обстрелы жилых кварталов. В результате одного из них погибла 6-летняя девочка. Ее тело извлекли из-под завалов.