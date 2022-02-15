Кличко на День Валентина признался в необычной любви. Фотофакт

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко, который недавно записался в территориальную оборону Киева, на День святого Валентина поделился с публикой новой фотографией. На ней 45-летний украинец с улыбкой предстал в солнечный день в центре столицы.

Кадр появился в понедельник вечером на странице Владимира в Instagram. В подписи звездный боксер поставил значок сердечка и хештеги "Киев" и "Украина" на английском языке. Таким образом, Кличко-младший признался в любви к родине.

За считанные часы фото собрало десятки тысяч "лайков" и сотни комментариев. Этим кадром Владимир подтвердил, что в эти дни остается в Киеве.

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Напомним, Кличко завершил профессиональную карьеру весной 2017 года после поражения от британца Энтони Джошуа. Перед этим он уступил по очкам нынешнему чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри. Недавно Кличко эпично подколол Фьюри за наезд на Усика. Правда, Александр с Фьюри в ближайшее время не встретится, а будет биться в конце весны в реванше с Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко после записи в бригаду обороны Киева показал ретро-фото с братом.

Недавно Кличко напомнил о тысячах жертв российской агрессии в Украине.