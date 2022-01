Кличко напомнил о тысячах жертв российской агрессии в Украине

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко, известный своей патриотической позицией, решил поделиться с соотечественниками впечатляющим видео. 45-летний спортсмен опубликовал в сети кадры мемориала памяти жертв российской агрессии в Украине.

На своей странице в Twitter Кличко-младший поделился роликом журналиста Кристофера Миллера, который прошел в Киеве возле стены с фотографиями погибших.

Владимир, имеющий в Twitter около 430 тысяч подписчиков, перепостил видеосюжет. "Чтобы добраться до конца киевской стены памяти тысяч украинцев, которые погибли в боях за свою страну на протяжении почти 8 лет войны, нужно идти быстрым шагом более минуты", – гласит подпись журналиста.

It takes more than a full minute walking at a brisk pace to reach the end of the Kyiv memorial wall for thousands of Ukrainians who died fighting for their country over the course of nearly 8 years of war. pic.twitter.com/lz3Z5unKH4