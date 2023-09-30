"Это сложнее, чем умереть". Кличко ответил, на что пойдет ради Украины. Видео

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5-1, 53 КО) пришел в Германии на шоу доктора Маркуса Ланца, где рассказал, что готов жить за Украину и это гораздо труднее. 47-летний экс-спортсмен признался, что ему много раз задавали этот вопрос.

"Если у тебя в руку уже есть автомат и тебя отправляют на фронт, то его задают. Вот в чем разница между русскими и украинскими солдатами. Нет, я не готов умереть за Украину. Я готов жить за свою страну. Это сложнее, чем умереть", – сказал Кличко.

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Кличко дал понять, что "не все должны быть на фронте".

"Им нужна "поддержка в тылу", тем не менее, "почти каждый украинец" учится обращаться с оружием, проходит курсы по тактической медицине и как себя вести при обстрелах, пишет ZDF.

"Последнему готовят и детей. Вы адаптируетесь. Вы привыкаете к этому. Вы переходите в цифровой формат". Потому что благодаря "хорошей цифровизации" у человека есть возможность узнать, к чему готовится враг, и избежать трагедии", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью французскому изданию L'Equipe в 2015 году Владимир Кличко заявлял, что готов на фронте защищать территориальную целостность Украины от военной агрессии России.

Напомним, что за 20 дней до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, Владимир и Виталий записались в ряды Сил территориальной обороны Киева.

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