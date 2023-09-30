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"Это сложнее, чем умереть". Кличко ответил, на что пойдет ради Украины. Видео

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
1,2 т.
Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5-1, 53 КО) пришел в Германии на шоу доктора Маркуса Ланца, где рассказал, что готов жить за Украину и это гораздо труднее. 47-летний экс-спортсмен признался, что ему много раз задавали этот вопрос.

"Если у тебя в руку уже есть автомат и тебя отправляют на фронт, то его задают. Вот в чем разница между русскими и украинскими солдатами. Нет, я не готов умереть за Украину. Я готов жить за свою страну. Это сложнее, чем умереть", – сказал Кличко.

Видео дня

Кличко дал понять, что "не все должны быть на фронте".

"Им нужна "поддержка в тылу", тем не менее, "почти каждый украинец" учится обращаться с оружием, проходит курсы по тактической медицине и как себя вести при обстрелах, пишет ZDF.

"Это сложнее, чем умереть". Кличко ответил, на что пойдет ради Украины. Видео

"Последнему готовят и детей. Вы адаптируетесь. Вы привыкаете к этому. Вы переходите в цифровой формат". Потому что благодаря "хорошей цифровизации" у человека есть возможность узнать, к чему готовится враг, и избежать трагедии", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью французскому изданию L'Equipe в 2015 году Владимир Кличко заявлял, что готов на фронте защищать территориальную целостность Украины от военной агрессии России.

"Это сложнее, чем умереть". Кличко ответил, на что пойдет ради Украины. Видео

Напомним, что за 20 дней до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, Владимир и Виталий записались в ряды Сил территориальной обороны Киева.

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