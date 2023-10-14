'Кличко – это не 'яйца всмятку': как Владимир отомстил за брата, 'ослепив' противника, и впервые стал чемпионом мира

14 октября 2000 года Владимир Кличко впервые стал чемпионом мира по профессионалам и отомстил за брата. Соперником украинского супертяжа оказался серебряный призер Олимпиады-1992 американец Крис Берд. Но как ни старался уроженец Мичигана, по итогам 12 раундов судьи отдали победу, а с нею и пояс WBO Владимиру.

Поединок украинца в Кельне окрестили "Местью за брата", поскольку шестью месяцами ранее, в апреле 2000-го, Берд встречался в ринге с 29-летним Виталием. После 9-го раунда Кличко уверенно побеждал в записках всех судей (89:82 и дважды 88:83), однако травмировал плечо и, отказавшись от продолжения боя, потерпел свое первое поражение в карьере и уступи Крису чемпионский пояс.

Видео дня

Поэтому 14 октября в Германии 24-летний Владимир, носивший звание чемпиона Европы, был намерен вернуть пояс WBO в семью. Однако и американец, которого тренировал отец, не собирался сдаваться без боя. До встречи с Кличко в Кельне он проиграл лишь раз. Берд, имевший хорошую реакцию и поражавший своей способностью держать удар, получил прозвище "резиновый боксер".

Пикантности ситуации добавлял и тот факт, что свое единственное поражение на профессиональном ринге Кличко-младший потерпел от американца Росса Пьюритти, а Крис его обидчика уверенно одолел. И многие известные бойцы того времени старались обходить Берда стороной.

Но Владимир с командой провели работу над ошибками после поражения брата. Украинец начинал не спешно, но с первых раундов занял центр ринга и работал первым номером. Сначала американец только улыбался после попаданий Кличко и не рисковал. Но в 9-м раунде его правый глаз опух, ухудшив Крису обзор. А затем после двоечки джебов Владимир отправил действующего чемпиона мира в нокдаун.

Второй раз судья открыл американцу счет в 11 раунде после серии хуков украинца. Но Берд снова быстро поднялся и рефери разрешил ему продолжать. Хотя ему было очень тяжело под градом ударов Владимира. Отец и тренер Криса Джо Берд, видя тяжелое положение сына, несколько раз подходил к рингу, чтобы выбросить белое полотенце, но так и не решился.

К 12-му раунду оба глаза американца заплыли, он плохо видел, но все же сумел каким-то образом достоять до финального гонга. Хотя интриги перед оглашением результата никакой не было. Судьи единогласно отдали победу и пояс WBO Кличко-младшему (120:106, 118:107, 119:107), который впервые стал чемпионом мира.

"Во-первых, я доказал, что братья Кличко – это не "яйца всмятку". Во-вторых, моя мечта сбылась, и титул снова в нашей семье. И, в-третьих, я очень люблю своего брата", – заявил после примерки пояса в ринге Владимир.

"Более убедительно доказать свое преимущество, если не заканчиваешь дело нокаутом, невозможно", – сиял менеджер Кличко Клаус-Петер Коль. А тренер украинца Фриц Здунек заявил: "Мой подопечный четко выполнил тактический план, до финального гонга поддерживая высокий темп, и не представил сопернику, по существу, ни единого шанса для серьезной атаки".

"Владимир провел классный бой. Он был очень собран, внимателен и рационален. Думаю, Кличко уже вполне созрел для поединков с Льюисом, Холифилдом или Тайсоном", – заявил тогда немецкий боксер Аксель Шульц.

Через шесть лет между Кличко-младшим и Бердом состоялся еще один поединок. По иронии судьбы, к 2006-му Владимир утратил титул чемпиона мира, а "Быстрый огонь" из США снова его завоевал, но уже IBF и IBO. И хоть бой оказался более зрелищным, завершился значительно быстрее – после массированной атаки в седьмом раунде украинец победил техническим нокаутом.

"Вот честно: Владимир бьет в три раза сильнее Виталия. Этот парень может просто пробить тебя своим ударом. У Виталия же лучше работа ног, он лучше умеет приспосабливаться и жестче Владимира. У Кличко-старшего процент досрочных побед выше, но если Владимир реально отправляет своих соперников в нокаут, то бои Виталия в основном останавливал рефери из-за избиения его оппонентов", – позже рассказывал Берд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как под крики "Бей петуха" Кличко уничтожил Русского витязя в Москве: 10 лет назад украинец победил Поветкина за огромные деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!