"Камбосос готов выставить против Ломаченко пояса": промоутер рассказал, кто выиграл от поражения Лопеса

Победа австралийца Джорджа Камбососа в чемпионском бою над Теофимо Лопесом на руку украинцу Василию Ломаченко, который очень хочет вернуть свои пояса в легком весе. А вот для Дениса Беринчика такой исход поединка, скорее, минус.

О том, как изменилась ситуация в легком дивизионе после победы Камбососа, OBOZREVATEL рассказал промоутер Беринчика Александр Красюк. Также генеральный директор К2 считает, что обросший поясами австралиец более удобный соперник для Ломаченко, чем Лопес.

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"Для Василия Ломаченко такой исход боя Лопес-Камбосос положительный. Для Дениса Беринчика нейтральный, но ближе к отрицательному. И вот почему. Если бы победил Лопес, то он бы поднимался в весе и оставлял чемпионские пояса вакантными. И тогда в каждой организации первые и вторые номера рейтингов сражались бы за чемпионский пояс. А поскольку Денис стоит достаточно высоко в рейтингах, то он бы имел возможность побороться за вакантный пояс чемпиона мира", – объяснил Красюк.

В нынешней ситуации перед Денисом в рейтинге стоит Василий Ломаченко, которому сейчас нужно победить 11 декабря в поединке с Ричардом Комми.

"И если мы будем составлять сценарии на будущее, то Камбосос говорил ранее, что готов встретиться с Ломаченко – выставить свои пояса на кон и удовлетворить чемпионские амбиции Василия. Конечно, гарантий нет ни по каким параметрам. И дальше должен включаться промоутер Ломаченко и создавать возможность для своего бойца, предлагая Камбососу выгодные условия", – считает промоутер.

Одним из таких условий, по словам Красюка, может быть предложение провести чемпионский бой на родине Камбососа – в Австралии, о чем давно мечтает Джордж.

Но есть одно серьезное препятствие у Беринчика и Ломаченко – обладатель пояса WBC Дэвин Хэйни. "И если встанет вопрос про объединительный бой, то преимущество, скорее всего, будет отдано поединку за абсолют", – отмечает Красюк.

Также промоутер считает, что в бою с Камбососом преимущество будет на стороне Ломаченко: "Джордж – великолепный боксер с большим сердцем и навыками, но, конечно же, он уступает по своему опыту и навыкам Ломаченко. Мне кажется, что он будет для Василия удобным соперником. Удобнее Лопеса.

Камбосос понятно боксирует. Он не обладает таким мощным телом, каким обладает Лопес, и его удары менее мощные и более понятные для Василия".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ломаченко могут дать чемпионский бой, но промоутер Джошуа против.