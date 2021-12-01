Ломаченко могут дать чемпионский бой, но промоутер Джошуа против

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко может вновь выйти на титульный бой уже в первой половине 2022 года. Промоутер свежеиспеченного обладателя трех поясов (WBA Super, WBO, IBF) Джорджа Камбососа, американец Лу Дибелла, заявил, что поединок против украинца является одним из двух приоритетных для его подопечного.

В комментарии сайту BoxingVoice Лу Дибелла сказал, что готовит для австралийца встречу с украинцем или с непобежденным чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом.

"Дэвис – один из возможных соперников. Второй кандидат – Ломаченко. Но ему нужно победить Комми, а это еще под большим вопросом. Я был промоутером Ричарда, он – чертовски хороший боец. Победитель этого боя будет вариантом для нас.

Если победит Комми, то мы рассмотрим и его. Хотя, безусловно, "файт" с Ломаченко выглядит масштабнее ввиду статуса Василия в боксе. Также возможен бой с Райаном Гарсией, если он вернется в ринг. У него все еще более известное имя, чем у Дэвина Хэйни [чемпиона WBC]", – порассуждал промоутер.

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А вот британский промоутер американца Хэйни, знаменитый Эдди Хирн, который ведет и дела супертяжа Энтони Джошуа, настаивает на встрече Камбососа именно со своим подопечным. Правда, 4 декабря Дэвину предстоит защищать свой титул в бою с соотечественником Джозефом Диасом.

Вариантов развития событий может быть несколько. В любом случае, Ломаченко должен 11 декабря разобраться с Комми, а затем уже жаждать чемпионского боя.

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