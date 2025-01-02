'Какой-то украинец бьется': шоумен Кушанашвили высмеял роспропаганду из-за боя Усика с Фьюри

Известный российский и грузинский шоумен Отар Кушанашвили эпично высказался о реванше Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Журналист высмеял главные пропагандистские телеканалы РФ, которые отказались транслировать поединок 21 декабря из-за высказываний нашего соотечественника в отношении страны-агрессора.

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Об этом Кушанашвили заявил в эфире своего YouTube-канала "Каково?!". Бывший работник Первого канала и "Россия 1" также раскритиковал Фьюри и многих экспертов, которые не согласились с результатом поединка, и назвал победу Усика над британцем очевидной и разгромной.

"Фьюри пришел на пресс-конференцию и сказал, что у него второй раз украли победу. Да иди ты н***й. Я посмотрел пиратские записи, конечно. Вы же не показываете мне целиком. У Константина Эрнста (генеральный директор Первого канала. – Ред.) денег нет выкупать трансляцию. Какой-то украинец бьется – н***й показывать... А то, что бокс любят миллионы людей, это никому в голову не приходит. "Матч ТВ", купите вы бой. Уже чемпионат Болгарии показывают, епта. Я посмотрел бой. Подавляющее преимущество Александра Усика. Раздаются голоса, что неочевидно... Неочевидно?!" – сказал Кушанашвили.

Недавно Усика назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI веке. Это произошло после триумфа украинца в реванше с Фьюри. Бой завершился победой Александра единогласным решением со счетом 116-112 трижды.

Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя. Также появилась реакция на результат поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

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