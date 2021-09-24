Хулиган из Крыма, украинский атаман и опасный Джокер: как менялся эпатажный боксер Усик

25 сентября в Лондоне украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) может стать чемпионом мира уже во второй весовой категории, отобрав пояса у британского бойца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Это, безусловно, самый тяжелый бой в карьере крымчанина, которого любят за эпатажное поведение и яркие образы.

OBOZREVATEL вспомнил, как менялся 34-летний Усик на протяжении своей жизни и боксеркой карьеры.

Жизнь Усика вполне могла бы лечь в основу голливудского блокбастера – маленький бандит и проказник из небогатой семьи, который в детстве помогал маме доить коров, вырос в абсолютного чемпиона мира с миллионными гонорарами.

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Усик не скрывает, что в детстве с ним трудно было совладать. Маленький хулиган из Симферополя воровал яблоки и семечки у бабушек. Кидался банками и чуть ли не каждый день дрался в школе где-то до шестого-седьмого класса. Но отец следил, чтобы он успевал и учиться.

Из-за финансовых проблем Усик с родителями переехал на родину мамы Надежды Петровны в Черниговскую область, где мальчик помогал ей по хозяйству, даже доил коров. А затем сильно заболел. И из-за проблем с легкими долгое время лежал в больнице. Врачи говорили, что состояние мальчика тяжелое. И именно тогда у него состоялся разговор со священником, который привел боксера к богу.

После возвращения в Симферополь Александр по совету врачей занимался спортом – футболом в академии "Таврии". Сейчас Усик утверждает, что ушел из команды из-за отсутствия денег, но ранее была информация про конфликт с другим футболистом, который перерос в драку.

В 15 лет по совету отца Усик занялся боксом. И хоть получил по полной на первой тренировке, остался в зале и быстро прогрессировал.

В 2008 году он получил право выступить на Олимпиаде в Пекине. И хоть остался без медали, о парне заговорили многие. Тогда же Усик сдружился с Василием Ломаченко, а его отец, Анатолий Николаевич, взял крымчанина под свое крыло и помог выйти на новый уровень в боксе.

В 2009 году Александр женился на своей любимой Екатерине, с которой встречался еще со школы.

В 2011-м Усик стал чемпионом мира среди любителей, а год спустя выиграл Олимпийские игры в Лондоне и исполнил свой знаменитый гопак. Однако победа была омрачена смертью отца, который так и не увидел золотую медаль.

После триумфа в Великобритании Александр вместе с Ломаченко стали звездами команды WSB "Украинские атаманы". Но спорное судейство в финале не позволило украинским боксерам выиграть Лигу.

В 2013 году Усик подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2 и начал свой стремительный взлет в профессионалах, радуя зрителей не только яркими победами, но и эффектными выходами.

А уже через три года, 17 сентября 2016-го, всего в 10 бою на профессиональном ринге Александр стал чемпионом мира по версии WBO, одолев по очкам не имевшего поражений поляка Кшиштофа Гловацкого.

Подарком судьбы для Усика стала всемирная боксерская Суперсерия, в рамках которой он сначала отобрал пояс WBC у латвийца Майриса Бриедиса, а затем в июле 2018-го победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.

После защиты против Тони Беллью в Британии в 2018 году Усик принял решение перейти в супертяжелый вес и начал активно набирать массу. В новом дивизионе Александр уже выиграл у Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры.

И вот теперь непобедимый украинский "Джокер" готов отобрать четыре пояса у британской звезды Энтони Джошуа.

Напомним, что бой между Усиком и Джошуа пройдет в субботу, 25 сентября, в Лондоне. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Ориентировочное время начала – в 23:45 по киевскому времени.