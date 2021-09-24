Хулиган из Крыма, украинский атаман и опасный Джокер: как менялся эпатажный боксер Усик

Елена Павлова
Елена Павлова
Бокс
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Бокс Усик

25 сентября в Лондоне украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) может стать чемпионом мира уже во второй весовой категории, отобрав пояса у британского бойца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Это, безусловно, самый тяжелый бой в карьере крымчанина, которого любят за эпатажное поведение и яркие образы.

OBOZREVATEL вспомнил, как менялся 34-летний Усик на протяжении своей жизни и боксеркой карьеры.

Жизнь Усика вполне могла бы лечь в основу голливудского блокбастера – маленький бандит и проказник из небогатой семьи, который в детстве помогал маме доить коров, вырос в абсолютного чемпиона мира с миллионными гонорарами.

Бокс Усик
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Усик не скрывает, что в детстве с ним трудно было совладать. Маленький хулиган из Симферополя воровал яблоки и семечки у бабушек. Кидался банками и чуть ли не каждый день дрался в школе где-то до шестого-седьмого класса. Но отец следил, чтобы он успевал и учиться.

Бокс Усик

Из-за финансовых проблем Усик с родителями переехал на родину мамы Надежды Петровны в Черниговскую область, где мальчик помогал ей по хозяйству, даже доил коров. А затем сильно заболел. И из-за проблем с легкими долгое время лежал в больнице. Врачи говорили, что состояние мальчика тяжелое. И именно тогда у него состоялся разговор со священником, который привел боксера к богу.

Бокс Усик

После возвращения в Симферополь Александр по совету врачей занимался спортом – футболом в академии "Таврии". Сейчас Усик утверждает, что ушел из команды из-за отсутствия денег, но ранее была информация про конфликт с другим футболистом, который перерос в драку.

Бокс Усик

В 15 лет по совету отца Усик занялся боксом. И хоть получил по полной на первой тренировке, остался в зале и быстро прогрессировал.

Бокс Усик
Бокс Усик

В 2008 году он получил право выступить на Олимпиаде в Пекине. И хоть остался без медали, о парне заговорили многие. Тогда же Усик сдружился с Василием Ломаченко, а его отец, Анатолий Николаевич, взял крымчанина под свое крыло и помог выйти на новый уровень в боксе.

Бокс Усик
Бокс Усик
Бокс Усик

В 2009 году Александр женился на своей любимой Екатерине, с которой встречался еще со школы.

Бокс Усик

В 2011-м Усик стал чемпионом мира среди любителей, а год спустя выиграл Олимпийские игры в Лондоне и исполнил свой знаменитый гопак. Однако победа была омрачена смертью отца, который так и не увидел золотую медаль.

Александр Усик на Олимпиаде в Лондоне
Бокс Усик
Бокс Усик

После триумфа в Великобритании Александр вместе с Ломаченко стали звездами команды WSB "Украинские атаманы". Но спорное судейство в финале не позволило украинским боксерам выиграть Лигу.

Бокс Усик

В 2013 году Усик подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2 и начал свой стремительный взлет в профессионалах, радуя зрителей не только яркими победами, но и эффектными выходами.

Бокс Усик
Бокс Усик

А уже через три года, 17 сентября 2016-го, всего в 10 бою на профессиональном ринге Александр стал чемпионом мира по версии WBO, одолев по очкам не имевшего поражений поляка Кшиштофа Гловацкого.

Бокс Усик
Бокс Усик

Подарком судьбы для Усика стала всемирная боксерская Суперсерия, в рамках которой он сначала отобрал пояс WBC у латвийца Майриса Бриедиса, а затем в июле 2018-го победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.

Бокс Усик
Бокс Усик

После защиты против Тони Беллью в Британии в 2018 году Усик принял решение перейти в супертяжелый вес и начал активно набирать массу. В новом дивизионе Александр уже выиграл у Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры.

Александр Усик и Тони Беллью.
Александр Усик в бою с Тони Белью.
Бокс Усик

И вот теперь непобедимый украинский "Джокер" готов отобрать четыре пояса у британской звезды Энтони Джошуа.

Бокс Усик
Бокс Усик
Бокс Усик
Усик боксер
Бокс Усик

Напомним, что бой между Усиком и Джошуа пройдет в субботу, 25 сентября, в Лондоне. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Ориентировочное время начала – в 23:45 по киевскому времени.

Усик - ДжошуаАлександр Усик