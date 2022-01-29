Как менялась с годами Амина Вирчис. Фото дочки погибшего боксера

После трагической смерти знаменитого украинского боксера Владимира Вирчиса у него осталась жена Ирина и 21-летняя дочь Амина.

Девушка в 2017 году поступила в Учебно-научный институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КИМО) на кафедру международных коммуникаций, набрав 177,65 балла. Средний бал школьного аттестата составлял 11.

В детстве Амина занималась танцами и однажды стала героиней сюжета ТСН.

В 11 лет Владимир отпустил дочку на концерт Потапа и Насти.

"Они накрасились, надели специальные костюмы, в которых они выглядят на восемнадцать", – рассказывал в свое время спортсмен.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как с годами менялась Амина Вирчис.

Напомним, что Вирчис был найден мертвым в одном из домов на левом берегу Киева. По информации правоохранительных органов тело бывшего спортсмена обнаружили висящим в петле.

Полиция начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

Спустя некоторое время появилась информация, что Вирчис обращался с требованием вернуть долги к Владиславу Мангеру – бывшему главе Херсонского облсовета.

Того вместе с вероятным пособником Алексеем Левиным обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

​Напомним, боксер родом из Каховки (рост – 197 см, вес – 112 кг) на профессиональном ринге в 1999-2009 годах в 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007).