Как менялась с годами Амина Вирчис. Фото дочки погибшего боксера

Максим Иншаков
Бокс
4 минуты
8,0 т.
Амина Вирчис

После трагической смерти знаменитого украинского боксера Владимира Вирчиса у него осталась жена Ирина и 21-летняя дочь Амина.

Девушка в 2017 году поступила в Учебно-научный институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КИМО) на кафедру международных коммуникаций, набрав 177,65 балла. Средний бал школьного аттестата составлял 11.

В детстве Амина занималась танцами и однажды стала героиней сюжета ТСН.

В 11 лет Владимир отпустил дочку на концерт Потапа и Насти.

"Они накрасились, надели специальные костюмы, в которых они выглядят на восемнадцать", – рассказывал в свое время спортсмен.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как с годами менялась Амина Вирчис.

Амина Вирчис (2012 год)
Амина Вирчис (2013 год)
Амина Вирчис (2013 год)
Амина Вирчис (2014 год)
Амина Вирчис (2014 год)
Амина Вирчис (2014 год)
Амина Вирчис (2015 год)
Амина Вирчис (2015 год)
Амина Вирчис (2016 год)
Амина Вирчис (2016 год)
Амина Вирчис (2016 год)
Амина Вирчис (2017 год)
Амина Вирчис (2017 год)
Амина Вирчис с отцом (2019 год)
Амина Вирчис и Владимир Вирчис (2020год)
Амина Вирчис (2021 год)

Напомним, что Вирчис был найден мертвым в одном из домов на левом берегу Киева. По информации правоохранительных органов тело бывшего спортсмена обнаружили висящим в петле.

Полиция начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

Владимир Вирчис с дочкой

Спустя некоторое время появилась информация, что Вирчис обращался с требованием вернуть долги к Владиславу Мангеру – бывшему главе Херсонского облсовета.

Владимир Вирчис на ринге.

Того вместе с вероятным пособником Алексеем Левиным обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Бывший боксер Вирчис.

​Напомним, боксер родом из Каховки (рост – 197 см, вес – 112 кг) на профессиональном ринге в 1999-2009 годах в 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

Вирчис и Нагорный.

Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007).

Призыв к вакцинации.
Владимир Вирчис