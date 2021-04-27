Иорданский боксер умер после боя на чемпионате мира

Иорданский боксер Рашид Аль-Сваисат скончался в больнице через неделю после того, как получил черепно-мозговую травму на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (AIBA) среди молодежи в Польше.

19-летний Аль-Сваисат был доставлен в больницу 16 апреля, где ему была сделана экстренная операция на головном мозге, сообщает Reuters. Рашид потерял сознание во время третьего раунда соревнований в весовой категории до 81 кг с эстонцем Антоном Виноградовым.

"С глубокой печалью мы узнали о кончине Рашида Аль-Свайсата из Иордании, который был госпитализирован 16 апреля после боя на ЧМ. "ы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде, которым мы выражаем наши искренние соболезнования", – говорится в заявлении AIBA.

Олимпийский комитет Иордании (JOC) также подтвердил эту новость и выразил соболезнования семье спортсмена.

"Олимпийский комитет Иордании выражает свою глубокую печаль и боль в связи со смертью члена национальной сборной по боксу, который скончался вчера вечером, в понедельник", - говорится в заявлении JOC в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) проиграл американцу Реджису Прогрейсу (26-1, 22 KO) и был госпитализирован.