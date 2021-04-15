Гвоздик про наступний бій Ломаченка: Василь розбере Накатані на запчастини

Український ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що у Василя Ломаченка не виникне проблем в наступному поєдинку, який, швидше за все, наш співвітчизник проведе проти японця Масайоші Накатані.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Luckypunchnet він заявив, що Василь має серйозно налаштуватися на цей бій і розгромити суперника. За словами Олександра, це може допомогти йому домогтися реваншу з Лопесом.

"Я думаю, що Накатані не зможе здивувати Ломаченка. Вася прекрасно знає, як діяти проти таких боксерів. Вася розбере його на запчастини і буде виглядати з ним набагато краще, ніж з ним виглядав Лопес. Люди будуть порівнювати те, як Ломаченко і Лопес провели бій з Накатані. Думаю, Вася сам розуміє, що йому треба з ним виглядати дуже добре, йому потрібно виграти і бути на кілька голів вище. Ломаченко з цим впорається, і коли він це зробить, йому потрібно розпочати атаку в ЗМІ, в соцмережах і казати: "Подивись, ти з ним возився, і виглядав не дуже, а тепер глянь, що я з ним зробив". Ось цей варіант, як на мене, найкращий, щоб повернути Васі те, що належить йому", – поділився своєю думкою Гвоздик.

Нагадаємо, що Лопес зустрічався з Накатані в 2019 році та переміг одностайним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що поєдинок українця з японцем вже затверджений, і назвав орієнтовну дату цієї події.