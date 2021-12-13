Где смотреть Беринчик – Чаниев: расписание трансляций чемпионского боя

Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в субботу, 18 декабря, проведет очередной поединок на профессиональном ринге. Уроженец Краснодона в Броварах сразится с представителем России Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на видеоплатформе Megogo, которая покажет бой на своем стримминговом канале "Гонг". Ориентировочное начало – в 22:00. На кону будет стоять пояс интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

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Напомним, в июле Беринчик дебютировал в кулачных боях. В своем первом поединке в этом виде единоборств 33-летний боксер одолел бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артема Лобова.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Дениса Беринчика Александр Красюк оценил ситуацию в легком весе после того, как австралиец Джордж Камбосос сенсационно побил американца Теофимо Лопеса и стал абсолютным чемпионом мира в дивизионе.