Фьюри пообещал сдаться в бою с Джошуа, назвав одно условие

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что готов отказаться от продолжения титульного боя против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), если не нокаутирует своего соперника за три раунда.

На своей странице в Twitter Цыганский король опубликовал видео, в котором сказал, что не сомневается в досрочной победе над ЭйДжеем.

"Я тут подумал… У меня есть сообщение для Джошуа. ЭйДжей, если ты не проиграешь мне за три первых раунда, я сдамся прямо в углу. Я говорю это потому, что абсолютно уверен в том, что в первых двух-трех раундах смогу нокаутировать тебя так, что ты потеряешь сознание. Я выключу тебе свет", – пригрозил Фьюри своему оппоненту.

Напомним, что промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что поединок между его клиентом и Цыганским королем состоится в Саудовской Аравии 24 июля, а в конце 2021 года боксеры проведут матч-реванш стоимостью в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый супертяжеловес Крис Арреола (38-6-1, 33 КО) объяснил, почему считает, что Цыганский король победит ЭйДжея нокаутом.