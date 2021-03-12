Фьюри намекнул на срыв боя с Джошуа и заговорил о трилогии с Уайлдером

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри опроверг информацию о том, что переговоры об организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа находятся на финальной стадии.

В интервью на YouTube-канале iFL TV "Цыганский король" заявил, что болельщики не видят то, что происходит за кулисами. По словам британца, существует вероятность, что бой сорвется.

"Пока у меня не будет даты, места и кучи денег в кармане, никакого боя с Джошуа не будет. Я не контролирую эту ситуацию. Я просто боксер. За кулисами происходит множество вещей, которые могут сорвать наш поединок. Думаю ли я о том, что подерусь с Джошуа через 10 минут? Нет, конечно. Думаю ли я о том, что этот бой когда-нибудь состоится? Да. Это должно произойти, но не обязательно сейчас", – рассказал Фьюри.

Тайсон также заявил, что все еще может провести третий бой против Деонтея Уайлдера, которого он нокаутировал в феврале 2020 года.

"Не списывайте Уайлдера со счетов. Он, как и остальные, может стать моим следующим соперником. Кто знает, может мы с ним сделаем трилогию. Как я уже говорил, за кулисами происходит много вещей, поэтому Уайлдер может быть следующим", – добавил "Цыганский король".

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец все еще может провести следующий бой против Джошуа, а не Джо Джойса.