Федерация бокса Украины при поддержке Виталия Кличко создает Фонд помощи семьям погибших украинских спортсменов

Больше года и трех месяцев Украина сражается в широкомасштабной войне, которую принесла на нашу землю Россия.Украинцы поражают мир стойкостью и отвагой в борьбе за свою свободу и независимость своего государства.В этом сражении мы теряем лучших и преданных патриотов.

Видео дня

Героев, которые должны строить и развивать нашу страну. Тяжелые потери поносит и спортивное сообщество Украины. Потому что многие спортсмены, тренеры, чемпионы в разных видах спорта пошли защищать свою страну. И многие из них отдали свою жизнь в этой варварской войне.

Несколько дней назад похоронили еще одного героя – мастера спорта Украины по боксу, чемпиона Украины среди юношей и юниоров, члена сборной команды Украины Александра Онищенко. Он погиб под Бахмутом.

По данным Министерства молодежи и спорта Украины, в борьбе с российским агрессором загнуло 293 спортсмена, среди которых и тренеры и работники физической культуры.

Федерация бокса Украины убеждена, что их семьям – родителям, детям, женам, как и семьям всех павших украинских героев, нужна поддержка и помощь.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный украинский боксер Владимир Кличко выступил с инициативной поддержкой ФБУ. А именно – создание Благотворительного фонда помощи семьям погибших украинских спортсменов и тренеров.

Владимир, в частности, направит в фонд выплаты, определенные ему государством как олимпийскому чемпиону, экс-чемпиону мира. Но он раньше за ними не обращался. Также Владимир Кличко будет привлекать в фонд помощь всех неравнодушных украинских и иностранных благотворителей.

Федерация бокса Украины обращается к спортивному сообществу и украинским болельщикам спорта приобщаться к такой инициативе, присылать свои предложения, приобщаться и в качестве соучредителей фонда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!