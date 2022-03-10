'Это не война': непобедимый боксер назвал войну Путина геноцидом украинцев

Знаменитый украинский боксер Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) назвал геноцидом соотечественников так называемую "военную спецоперацию" Путина в нашей стране. Он призвал делиться в сети информацией о военных преступления России в Украине.

Об этом сам Сиренко написал на своей странице в социальной сети Instagram, показав фото авиаудара по роддому в Мариуполе. Боксер из Киева отметил, что украинцы никогда не простят россиянам их зверств.

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"Если это не терроризм, то что тогда терроризм? Взрыв родильного дома в Мариуполе. За это не будет прощения. Прошу всех моих зарубежных друзей поддержать нас! Это не война, это геноцид украинской нации. С расстрелами мирных жителей, бомбежками школ, детских садов, больниц и родильных домов. Распространяйте информацию о военных преступлениях России в Украине. Помогите нашей армии", – написал Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского чемпиона Александра Усика Екатерина жестко прошлась по россиянам, которые поддерживают преступный режим Владимира Путина и его действия в нашей стране. Она назвала главаря Кремля лилипутом.