Известный американский тренер Джеймс Али Башир, проработавший 5 лет с украинцем Александром Усиком, и который раньше тренировал Владимира Кличко, записал эмоциональное обращение ко всем своим поклонникам. На видео 71-летний американец опроверг слова, что он поддерживает Россию в войне с Украиной.

Башир заявил, что информация о любви к Путину, "полная хе*ня".

"До меня дошло, что в интернете ходит ложная информация о том, что я поддерживаю или выражаюсь в поддержку действий так называемого президента Владимира Путина и против украинского народа. Для тех людей, которые сообщают о такой чепухе, я просто хочу сказать: это х*рня. Я с народом Украины, в этом нет никаких сомнений. Пусть поцелует меня в мой черный зад тот, кто сказал, что я поддержу Владимира Путина", – заявил Башир.

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В конце своего спича американский специалист несколько раз добавил "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена украинского чемпиона Александра Усика Екатерина назвала сумасшедшими всех россиян, которые поддерживают так называемую "военную спецоперацию" Владимира Путина на Донбассе. Девушка жестко высказалась не только в адрес граждан РФ, но и правителя Кремля.

Она также показала авиаудар оккупантов по Мариуполю, а также выразила уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией, назвав Путина лилипутом.

До этого супруга Усика разоблачила подлость России отметив, что ее власти под руководством Владимира Путина провоцируют войны, а также теракты, в том числе на своей территории.

Кроме того, она жестко обратилась к российскому супертяжу Александру Поветкину, которого назвала "хр*ном моржовым и трусом".