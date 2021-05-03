Экс-соперника Ломаченко обвинили в похищении и жестоком убийстве беременной девушки

Известный легковес Феликс Вердехо сдался федеральным властям после того, как тело его беременной любовницы Кейшли Родригес было найдено в лагуне пуэрториканского Сан-Хуана.

Как сообщает издание Yahoo!Sports, боксера обвиняют в угоне автомобиля, похищении человека, которое привело к смерти, и намеренном убийстве нерожденного ребенка. Ему может грозить смертная казнь.

В заявлении о возбуждении уголовного дела написано, что Вердехо схватил Родригес, ударил ее по лицу, ввел в вену наркотическое вещество, обмотал ее руки и ноги проволокой и привязал к ней тяжелый груз перед тем, как сбросить ее с моста. Также отмечается, что после этого боксер несколько раз выстрелил в нее, стоя на мосту. У боксера якобы был сообщник, который помог ему "избавиться от проблем с беременностью".

Мать Родригес рассказала, что в последний раз общалась с дочерью по телефону, когда она собиралась встретиться с Вердехо, чтобы обсудить ситуацию с будущим ребенка. Феликс призывал Кейшлу сделать аборт и угрожал ей.

У пуэрториканца есть жена, которая знала об их романе с Родригес. Вердехо и его вероятная жертва были знакомы со школы.

Напомним, что в 2012 году украинец Василий Ломаченко победил Феликса в четвертьфинале боксерского турнира на Олимпиаде, а затем завоевал "золото".

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