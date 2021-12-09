Экс-чемпион мира из Украины вернулся в бокс победным нокаутом в 1-м раунде. Видео

Знаменитый украинский тяжеловес Роман Головащенко (21-5, 19 КО) триумфально вернулся в ринг после двухлетнего перерыва. 34-летний чемпион Европы по версии IBF (2016—2018) и чемпион мира по версии GBC (2009—2014) победил в Киеве азербайджанца Тариеля Джафарова (8-5, 7 КО), завоевав титул UBO International.

Бой начался в невысоком темпе. Оба бойца старались не форсировать события, много внимания уделяя защите.

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Винничанин никак не мог пробить соперника, но ситуация изменилась на последней минуте.

Роман четко попал по печени Джафарову, заставив того скривится от боли и отвернуться. Представитель Баку не стал падать в нокдаун, чем воспользовался украинец, попав несколько раз в голову.

Тариэль оказался "закрыт" в углу, уйдя в глухую защиту. Несколько десятков секунд Головащенко просто избивал оппонента, который не оказывал никакого сопротивления.

За 20 секунд до гонга Джафаров просто отвернулся, повиснув на канатов и рефери остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же вечере украинский проспект Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) добыл свою четвертую победу на профессиональном ринге. 20-летний уроженец Ивано-Франковска в 1-м раунде боя в полусреднем весе одолел румына Октавиана Гратия (8-21, 4 КО).

Наш соотечественник с первых секунд захватил центр ринга и заслуженно триумфовал.