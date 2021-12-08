Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом в 1-м раунде. Видео

Украинский проспект Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) добыл свою четвертую победу на профессиональном ринге. 20-летний уроженец Ивано-Франковска в 1-м раунде боя в полусреднем весе одолел румына Октавиана Гратия (8-21, 4 КО).

Наш соотечественник с первых секунд захватил центр ринга, атакуя соперниками двойками в голову/корпус.

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Румынский боксер пытался контратаковать, но все больше пропускал.

В какой то момент Михалушко эффектно приложился в голову оппоненту. Из рассеченной брови потекла кровь вынудив Гратии сдаться.

Рефери зафиксировал победу техническим нокаутом.

Напомним, что в своем крайнем поединке Ярослав нокаутировал 19-летнего молдавана Макарие Марин (0-2, 0 КО).

Отметим, что украинский чемпион Европы среди юниоров дебютировал в профи победой над грузином Александром Бенидзе (13-31-3, 6 КО).