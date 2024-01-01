Погибла вместе с мамой: экс-футболистка стала жертвой ракетного удара РФ по Киеву 29 декабря

Бывшая украинская футболистка Виктория Котлярова стала одной из жертв ракетного удара по Киеву со стороны российского террористического государства 29 декабря. Через три неделе девушке должно біло исполниться 28 лет.

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Об этом информирует проект Women's sport UA на странице в социальной сети Instagram. Известно, что бывшая спортсменка погибла вместе со своей мамой Людмилой. Котлярова, которая до замужества носила фамилию Черновол, выступала за ряд украинских клубов – киевский "Атекс", черниговский "Спартак", уманьский "Ятрань-Берестовец".

Виктория выступала на позиции полузащитницы. До перехода в профессиональный футбол Котлярова защищала цвета сборной Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 28 на 29 декабря атаковала Украину несколькими десятками ракет разного типа. ПВО уничтожила более 30 воздушных целей над Киевом, но обломки ракет упали в том числе на частные дома. Этот удар по столице стал самым смертельным по количеству жертв среди мирного населения. По состоянию на 1 января известно о 28 погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетного удара по Украины 29 декабря во Львове погиб бывший баскетболист сборной Украины Виктор Кобзистый.

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