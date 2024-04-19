"Джошуа вытрет пол Усиком": Чисора отметился дерзким высказыванием

Знаменитый британский супертяж Дерек Чисора (34-13, 23 КО) выразил уверенность в том, что его соотечественник Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) смог бы сейчас легко расправиться с Александром Усиком (21-0, 14 КО). По мнению 40-летнего ветерана бокса, уроженцу Уотфорда очень помогла смена тренера.

Об этом Чисора заявил в интервью DAZN. Дерек, который проиграл Усику в октябре 2020 года, подчеркнул, что под руководством нового наставника Бена Дэвисона Джошуа превратился в совершенно иного боксера, который смог бы побить и украинца, и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО0.

"Я ставлю на Джошуа в бою с Фьюри, если такой поединок состоится. Он мой друг, мы ходили в один и тот же тренажерный зал. Его мощь слишком велика для Фьюри. У Энтони припасено столько силы для этого боя. И вы должны помнить, что Дэвисон отлично знает Фьюри. ВОт поэтому я думаю, что Джошуа победит. Джошуа вытрет пол Усиком под руководством Бена Дэвисона. Не думаю, что бой прошел бы больше шести раундов", – сказал Чисора.

Отметим, что Усик дважды победил Джошуа в 2021-2022 годах. В первом случае украинец выиграл единогласным решением, а во втором – решением большинства судей. При этом в сентябре-2021 финальный гонг спас Джошуа от нокдауна, а его угол был готов выбросить полотенце, чтобы остановить избиение.

18 мая Усик подерется с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Джошуа в последнем поединке побил бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн намерен сорвать реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также он призвал британца побить украинца.

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