Знаменитый супертяж, лишивший Усика главного боя в жизни, попался на допинге. Поединок с Джошуа отменен

Знаменитый британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) провалил допинг-тест, сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing. Его бой с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), который должен был состоятся в Лондоне на "О2 Арене", отменен.

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"Сегодня Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский боксерский совет по контролю, что антидопинговый тест Диллиана Вайта показал негативный результат. В связи с этой новостью бой будет отменен и будет проведено полное расследование. Дополнительная информация о событии будет позже", - говорится в Twitter промоутеров.

Известные личности в мире британского бокса в комментариях под новостью признаются, что их шокировал случившееся.

Британский обозреватель Крис Маккенна заявил, что Джошуа согласен на замену соперника, собираясь все равно выступить в главном событии шоу. Организаторы срочно ищут нового оппонента для Энтони.

Напомним, что из-за Уайта украинец Александр Усик не смог в 2022-м провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира, так как Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Фьюри драться именно с Диллианом.

Фьюри в апреле прошлого года убийственным нокаутом победил Уайта и и отстоял чемпионский титул.

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