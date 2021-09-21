Джошуа назвал главную опасность, с которой он столкнется в бою с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) считает, что позиция левши является главной угрозой для него в титульном бою против Александра Усика (18-0, 13 КО). По словам британца, украинский боксер на протяжении всей карьеры проводит поединки против правшей, а вот ему пришлось адаптироваться к правосторонней стойке украинца.

Об этом ЭйДжей заявил в интервью изданию ESPN. Он отметил, что хорошо поработал над ногами, контролем соперников и нанесением контратакующих ударов.

"Главная опасность, с которой я столкнусь во время боя с Усиком на ринге? Я бы назвал его правостороннюю стойку. Он привык драться с боксерами, которые действуют в классической стойке. Я специально готовился к поединку против левши и научился ставить ноги в правильную позицию, контролировать соперников с правосторонней стойкой и наносить контрудары. Опасность Усика состоит в том, что он всю карьеру дерется с правшами, а мне пришлось учиться новым вещам на протяжении трех месяцев. Я адаптировался", – сказал Джошуа.

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Напомним, что бой британца и украинца пройдет в субботу, 25 сентября, на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Стали известны расписание трансляций и котировки букмекеров на чемпионское противостояние.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк рассказал о редком пункте, включенном в контракт на поединок его клиента и Джошуа