Джошуа к реваншу с Усиком подготовит тренер украинских чемпионов мира

Один из самых знаменитых тренеров в мировом профессиональном боксе Фредди Роуч обратился с необычным предложением к британцу Энтони Джошуа. 61-летний американский специалист сам заявил о желании подготовить бывшего чемпиона мира к реваншу с украинцем Александром Усиком.

Авторитетный сайт BoxingScene пишет, что Роуч хочет раскрыть потенциал Джошуа. Уроженец Массачусетса сейчас проживает в Лос-Анджелесе, где тренирует в собственном зале Wild Card Boxing Club. Фредди послал британцу приглашение с заверениями, что счастлив будет его подготовить к следующему бою.

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Как известно, в октябре Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера во время поездки по США. При этом Энтони не собирается бросать своего прежнего наставника Роба Маккрэкена. Возможно, британец прибегнет к услугам и Фредди Роуча, чтобы получить как можно больше знаний перед поединком с украинцем.

Американский специалист в свое время тренировал десятки чемпионов мира, в том числе двоих из Украины: Виктора Постола и Вячеслава Сенченко. Также он некоторое время работал с Владимиром Кличко. А наибольшую славу Роучу принесло сотрудничество со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

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