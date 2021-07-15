Джойс сделал неутешительный для Усика прогноз на бой с Джошуа, предсказав нокаут

Непобедимый британский боксер Джо Джойс (12-0, 11 КО), который должен был драться с Александром Усиком (18-0, 13 КО) за временный пояс WBO, считает, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет непросто в поединке с украинцем. Несмотря на это, он высказал мнение, что его соотечественник все равно нокаутирует нашего.

Джойс отметил такие сильные стороны Усика, как работа ног и контроль ринга. По словам Джо, Эй Джею нужно серьезно отнестись к противостоянию с украинцем.

"Я думаю, что бой с Усиком будет непростым для Джошуа, но, по идее, он должен нокаутировать украинца рано или поздно. Это супертяжелый вес, поэтому ты никогда не знаешь, что произойдет, но Александр – это вам не шутки. Он – олимпийский чемпион, очень техничный левша, который может создать проблемы Джошуа своей работой ног и перемещениями по рингу. Но я думаю, что в какой-то момент Энтони доберется до Усика", – цитирует слова Джойса издание Boxing Scene.

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Отметим, что украинец является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Британец пытался избежать поединка с нашим соотечественником и подраться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но арбитражный суд в США обязал Цыганского короля провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, противостояние Усика и Джошуа запланировано на 26 сентября. Промоутер украинца рассказал об условиях контракта на поединок.

Эдди Хирн, который представляет интересы британца, признался, что намеренно перенес чемпионское противостояние между боксерами.