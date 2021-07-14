Бой Усик – Джошуа должен был пройти летом, но его перенесли. Промоутер объяснил

Промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что изначально собирался назначить чемпионский бой своего клиента против Александра Усика (18-0, 13 КО) на 14 августа. Однако британец и его команда отказались от этой даты.

В интервью на YouTube-канале DAZN Boxing директор компании Matchroom Boxing рассказал, что Эй Джею нужно время для того, чтобы отойти от разочарования после отмены титульного противостояния против Тайсона Фьюри. Кроме того, для подготовки к поединку с Усиком ему нужны другие спарринг-партнеры.

"Когда мы узнали, что бой с Фьюри не состоится, мы сели с Джошуа и начали говорить о поединке с Усиком. Я предложил ему дату – 14 августа, но Энтони и его команда были против. Он сказал: "На протяжении последних четырех-пяти месяцев я тренировался и проводил спарринги, готовясь ко встрече с Фьюри. Во-первых, это принесло мне разочарование, во-вторых, Александр – совсем другой боксер, к которому нужно готовиться совершенно по-другому". По этой причине мы перенесли их противостояние на семь недель, чтобы дать ему перезагрузиться", – объяснил Хирн.

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Напомним, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа, но Эй Джей хотел проигнорировать украинца и провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против Фьюри. Планы двух британцев разрушил арбитражный суд в США, который обязал Цыганского короля провести третий поединок против Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас чемпионское противостояние Усика и Джошуа запланировано на 26 сентября. Промоутер украинца Александр Красюк рассказал о ситуации с контрактом на бой.