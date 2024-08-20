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"Думают, что победили..." Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
1,6 т.
'Думают, что победили...' Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко эмоционально отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта №8371, предусматривающегозапрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в России (т.е. РПЦ). Согласно новому закону в Украине может быть приостановлена и деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата..

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Законопроект во втором чтении и в целом поддержали 265 парламентариев. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

У себя в Instagram Василий с иронией отреагировал случившееся и призвал "безбожников", которые "думают что победили", не обманывать себя. 

"Действительно "робымо историю". Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет (Гал.6:7). Невозможно осмеять или обмануть Бога, Его Церковь и Его служителей. Каждому в свое время Бог воздаст по его словам и делам. Очень счастлив жить в такое время, когда проверяется истинная вера. Мир Всем", - написал Ломаченко на русском языке.

"Думают, что победили..." Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

Напомним, что проект закона №8371 инициировал Кабмин по решению СНБО. Документ был зарегистрирован 19 января 2023 года. В первом чтении депутаты ВРУ проголосовали его 19 октября 2023-го. В парламенте признавались, что законопроект едва не вызвал раскол монобольшинства.

Месяц назад, 23 июля, принятие проекта, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП", было сорвано. Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но представителей провластной партии "Слуга народа", которые отказались голосовать. Тогда в парламенте патриотически настроенные нардепы заблокировали трибуну.

Как сообщал OBOZ.UA, перед голосованием 20 августа Василий Ломаченко гневно отреагировал на планы запретить в Украине деятельность УПЦ МП. 36-летний боксер, который известен своей поддержкой контролируемой Москвой церкви, пригрозил некими последствиями для страны.

"Думают, что победили..." Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

Ломаченко ранее опубликовал очередное обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. Митрополит Лонгин (в миру Михаил Жар) в своей проповеди восхваляет главу УПЦ МП Онуфрия, а также призывает своих прихожан молиться, за сохранение УПЦ.

"Думают, что победили..." Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

"Думают, что победили..." Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

"Думают, что победили..." Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

"Думают, что победили..." Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

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