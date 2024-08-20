'Думают, что победили...' Ломаченко на русском языке прокомментировал случившееся в Верховной Раде. Фотофакт

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко эмоционально отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта №8371, предусматривающегозапрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в России (т.е. РПЦ). Согласно новому закону в Украине может быть приостановлена и деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата..

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Законопроект во втором чтении и в целом поддержали 265 парламентариев. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

У себя в Instagram Василий с иронией отреагировал случившееся и призвал "безбожников", которые "думают что победили", не обманывать себя.

"Действительно "робымо историю". Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет (Гал.6:7). Невозможно осмеять или обмануть Бога, Его Церковь и Его служителей. Каждому в свое время Бог воздаст по его словам и делам. Очень счастлив жить в такое время, когда проверяется истинная вера. Мир Всем", - написал Ломаченко на русском языке.

Напомним, что проект закона №8371 инициировал Кабмин по решению СНБО. Документ был зарегистрирован 19 января 2023 года. В первом чтении депутаты ВРУ проголосовали его 19 октября 2023-го. В парламенте признавались, что законопроект едва не вызвал раскол монобольшинства.

Месяц назад, 23 июля, принятие проекта, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП", было сорвано. Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но представителей провластной партии "Слуга народа", которые отказались голосовать. Тогда в парламенте патриотически настроенные нардепы заблокировали трибуну.

Как сообщал OBOZ.UA, перед голосованием 20 августа Василий Ломаченко гневно отреагировал на планы запретить в Украине деятельность УПЦ МП. 36-летний боксер, который известен своей поддержкой контролируемой Москвой церкви, пригрозил некими последствиями для страны.

Ломаченко ранее опубликовал очередное обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. Митрополит Лонгин (в миру Михаил Жар) в своей проповеди восхваляет главу УПЦ МП Онуфрия, а также призывает своих прихожан молиться, за сохранение УПЦ.

Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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