'Те, кто участвует в запрете УПЦ...' Ломаченко прервал молчание в сети и пригрозил Украине последствиями

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко гневно отреагировал на планы запретить в Украине деятельность УПЦ МП. 36-летний боксер, который известен своей поддержкой контролируемой Москвой церкови, пригрозил некими последствиями для страны.

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Об этом Ломаченко написал в социальной сети Instagram на своей странице, которая заблокирована на территории Украины. Прервав длительное молчание, двукратный олимпийский чемпион отметил, что инициаторы идеи не задумываются о будущем жителей страны.

"Те, кто участвует в запрете УПЦ, совсем не понимают последствия того, что потом будет происходить… Мир всем", – оставил комментарий Ломаченко.

Он также добавил ссылку на свой пост в социальной сети Facebook, в котором он под видео блогера "Денис у микрофона" процитировал одну из глав Евангелие от Матфея.

Напомним, что президент Владимир Зеленский провел встречу с членами Совета церквей и религиозных организаций, после которой Верховной Раде будет предложен законопроект, направленный на единство украинского духовенства. А предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит всея Украины Епифаний призвал предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия к диалогу.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко не стал упоминать Украину в своей речи после победы над австралийцем Джорджем Камбососом в мае нынешнего года.

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