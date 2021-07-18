Девушка Уайлдера заявила, что Фьюри должен был выходить на третий бой с коронавирусом

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Девушка Уайлдера обвинила Фьюри во лжи

Девушка американского боксера Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Телли Свифт возмутилась после того, как третий бой ее парня против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) был перенесен с 24 июля из-за коронавируса у британца. По ее словам, Цыганский король должен был выходить на ринг, поскольку с момента положительного теста прошло 16 дней.

В интервью изданию TMZ Sports она рассказала, что Уайлдер неоднократно дрался, несмотря на различные повреждения. Телли обвинила Фьюри в затягивании времени и лжи.

"Ты изо всех сил тренируешься, проливая кровь, пот и слезы, и тут твой соперник вдруг подхватывает коронавирус. Деонтей выходил на поединки с разорванными бицепсами, сломанными пальцами, ожогами на руках. По этой причине мне кажется, что через 16 дней после того, как у тебя выявили коронавирус, ты уже должен быть в состоянии выйти на бой. Мне кажется, что Фьюри был просто не готов. Мне кажется, что он тянет время, поскольку Уайлдер сейчас находится в своей лучшей форме", – поделилась Свифт своим мнением.

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Сравнительная характеристика Фьюри и Уайлдера.

Напомним, что первый поединок между боксерами состоялся в 2018 году и закончился вничью, несмотря на то, что Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун. В 2020-м победу праздновал Цыганский король, который выиграл бой техническим нокаутом.

Фьюри и Уайлдера обязали провести третий бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, объявлена новая дата третьего противостояния американца и британца.

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