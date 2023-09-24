Cупертяж, которым пугали Усика, пропустил 29 ударов в голову и показал последствия. Видео

Бывший обладатель титула "временного" чемпиона WBO Джо Джойс (15-2, 14 KO) дал небольшое интервью после поражения от Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO). На видео британский супертяж показал, как выглядит его лицо после пропущенных ударов от китайского боксера.

В ролике Джойс размышляет о результате боя и обещает, что вернется еще сильнее.

Согласно подсчету статистического портала CompuBox 40-летний Чжилей всего нанес 38-летнему опоненту 104 удара, 38 из которых попали в цель. Из них 29 пришлись в голову британца.

Видео дня

Судя по опубликованным кадрам Джойс не получил больших повреждений и его внешний вид заметно отличался от того, какой был после поражения в первой встрече с Чжаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 сентября Чжилей нокаутировал Джойса и сохранил титул "временного" чемпиона WBO. Поединок-реванш между боксерами состоялся на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".

Первый бой между Чжилеем и Джойсом прошел в апреле этого года. Тогда временный чемпион мира по версии WBO сенсационно потерпел первое поражение в карьере.

Отметим, что в своих интервью Джойс заявлял, что без проблем разберется с Усиком и заберет у него чемпионский пояс.

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