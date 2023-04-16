Британский супертяж, которым пугали Усика, показал свое лицо после 80 пропущенных ударов в проигранном бою. Фото

Временный чемпион мира по версии WBO Джо Джойс (15-1, 14 КО) пропустил от Чжану Чжилея (25-1-1, 20 КО) больше 80 ударов. Это стало известно после публикации статистики боя.

Видео дня

На арене в Лондоне местный 37-летний боец потерпел первое поражение в карьере, сенсационно уступив боксеру из Китая.

После поражения появились фотографии лица британца, после которых становится понятно, почему врач посоветовал рефери остановить поединок в 6-м раунде. Вместо правого глаза Джойса красовалась огромная гематома. Также были видны повреждения носа и скул.

Отметим, что в своих интервью Джойс заявлял, что без проблем разберется с Усиком и заберет у него чемпионский пояс.

Усик и Джойс встречались в 2013 году в рамках полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB). Тогда победу одержал украинский боксер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!