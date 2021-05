Чемпионский бой Канело – Сондерс завершился травмой и госпитализацией. Видео

Мексиканский чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Канело Альварес (56-1-2, 38 КО) победил обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО).

Главное событие боксерского шоу на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) завершилось техническим нокаутом непобедимого чемпиона. Сондерс сломал орбитальную кость и тренер британца отказался выпускать его на девятый раунд.

Поединок прошел в равной борьбе. Сондерс не давал Канело свободно двигаться и работать мощными комбинациями. Британский боксер пытался использовать свои удачные моменты в атаке, однако их было недостаточно, чтобы уверенно перехватить инициативу.

В восьмом раунде Сондерс пропустил фатальный правый боковой, который и травмировал ему глаз.

На момент остановки боя счет судейских записок был 77-75, 78-74, 78-74 в пользу Канело. Сондерса сразу с ринга доставили в больницу.

According to Eddie Hearn, Billy Joe Saunders busted his eye socket and his trainer refused to let him go back out. pic.twitter.com/72eH1e4tCC