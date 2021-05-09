Чемпионский бой Канело – Сондерс завершился травмой и госпитализацией. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Альварес - Сондерс

Мексиканский чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Канело Альварес (56-1-2, 38 КО) победил обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО).

Сауль Канело Альварес (слева)

Главное событие боксерского шоу на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) завершилось техническим нокаутом непобедимого чемпиона. Сондерс сломал орбитальную кость и тренер британца отказался выпускать его на девятый раунд.

Альварес - Сондерс

Поединок прошел в равной борьбе. Сондерс не давал Канело свободно двигаться и работать мощными комбинациями. Британский боксер пытался использовать свои удачные моменты в атаке, однако их было недостаточно, чтобы уверенно перехватить инициативу.

Билли Джо Сондерс (справа)

В восьмом раунде Сондерс пропустил фатальный правый боковой, который и травмировал ему глаз.

На момент остановки боя счет судейских записок был 77-75, 78-74, 78-74 в пользу Канело. Сондерса сразу с ринга доставили в больницу.

Свой следующий бой Альварес планирует провести против чемпиона IBF во втором среднем весе Калеба Планта, чтобы стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Сауль Канело Альварес добыл эффектную победу над обязательным претендентом Авни Йылдырымом.

СШАСауль Альварес