Чемпионский бой Канело – Сондерс завершился травмой и госпитализацией. Видео

Мексиканский чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Канело Альварес (56-1-2, 38 КО) победил обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО).

Главное событие боксерского шоу на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) завершилось техническим нокаутом непобедимого чемпиона. Сондерс сломал орбитальную кость и тренер британца отказался выпускать его на девятый раунд.

Billy Joe Saunders' eye 😬 pic.twitter.com/fAUPdQ8v0z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Поединок прошел в равной борьбе. Сондерс не давал Канело свободно двигаться и работать мощными комбинациями. Британский боксер пытался использовать свои удачные моменты в атаке, однако их было недостаточно, чтобы уверенно перехватить инициативу.

В восьмом раунде Сондерс пропустил фатальный правый боковой, который и травмировал ему глаз.

На момент остановки боя счет судейских записок был 77-75, 78-74, 78-74 в пользу Канело. Сондерса сразу с ринга доставили в больницу.

According to Eddie Hearn, Billy Joe Saunders busted his eye socket and his trainer refused to let him go back out. pic.twitter.com/72eH1e4tCC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Свой следующий бой Альварес планирует провести против чемпиона IBF во втором среднем весе Калеба Планта, чтобы стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Сауль Канело Альварес добыл эффектную победу над обязательным претендентом Авни Йылдырымом.