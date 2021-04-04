Бывший боксер "Украинских атаманов" забил соперника в ринге. Видео

Узбекский боксер Хасанбой Дусматов добыл эффектную победу над Мухсину Кизоту из Танзании.

Поединок на вечере бокса в Ташкенте завершился досрочно техническим нокаутом от хозяина ринга. 27-летний уроженец Андижана владел инициативой и легко разбивал всю защиту соперника.

Во втором раунде Дусматов отправил Кизоту в нокдаун. Темнокожий боксер смог подняться, но лишь для того, чтобы снова пропустить несколько мощных ударов. Судья сразу прекратил избиение танзанийца.

Отметим, что Хасанбой боксировал за "Украинских атаманов" в 2013-2014 годах, а у 2016-м выиграл "золото" Олимпийских игр и завоевал Кубок Вэла Баркера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер Тед Чизмен (17-2-1, 10 КО) на последней секунде 11-го раунда победил соотечественника Джеймса Меткафа (21-1, 13 КО) в бою за титул чемпиона Британского Содружества в первом среднем весе.