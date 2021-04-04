Колишній боксер "Українських отаманів" забив суперника на рингу. Відео

Максим Іншаков Бокс 10:41, 4.04.2021 Оновлено: 11:14, 4.04.2021

Узбецький боксер Хасанбой Дусматов добув ефектну перемогу над Мухсіном Кізоту з Танзанії.

Поєдинок на вечорі боксу в Ташкенті завершився достроково технічним нокаутом від господаря рингу. 27-річний уродженець Андижана володів ініціативою і легко розбивав весь захист суперника.

У другому раунді Дусматов відправив Кізоту в нокдаун. Темношкірий боксер зміг піднятися, але лише для того, щоб знову пропустити кілька потужних ударів. Суддя відразу припинив побиття танзанійця.

Відзначимо, що Хасанбой боксував за "Українських отаманів" у 2013-2014 роках, а 2016-го виграв "золото" Олімпійських ігор і завоював Кубок Вела Баркера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський боксер Тед Чізмен (17-2-1, 10 КО) на останній секунді 11-го раунду переміг співвітчизника Джеймса Меткафа (21-1, 13 КО) в бою за титул чемпіона Британської Співдружності в першій середній вазі.

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