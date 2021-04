Бывший боксер "Украинских атаманов" забил соперника в ринге. Видео

Узбекский боксер Хасанбой Дусматов добыл эффектную победу над Мухсину Кизоту из Танзании.

Поединок на вечере бокса в Ташкенте завершился досрочно техническим нокаутом от хозяина ринга. 27-летний уроженец Андижана владел инициативой и легко разбивал всю защиту соперника.

Во втором раунде Дусматов отправил Кизоту в нокдаун. Темнокожий боксер смог подняться, но лишь для того, чтобы снова пропустить несколько мощных ударов. Судья сразу прекратил избиение танзанийца.

Hasanboy Dusmatov picks up an early stoppage and fires up the hometown crowd 🇺🇿



