Колишній боксер "Українських отаманів" забив суперника в ринзі. Відео

Узбецький боксер Хасанбой Дусматов добув ефектну перемогу над Мухсіна Кізоту з Танзанії.

Поєдинок на вечорі боксу в Ташкенті завершився достроково технічним нокаутом від господаря рингу. 27-річний уродженець Андижана володів ініціативою і легко розбивав весь захист суперника.

У другому раунді Дусматов відправив Кізоту в нокдаун. Темношкірий боксер зміг піднятися, але лише для того, щоб знову пропустити кілька потужних ударів. Суддя відразу припинив побиття танзанійця.

Hasanboy Dusmatov picks up an early stoppage and fires up the hometown crowd 🇺🇿



