Болезненный и хилый: как Усик выглядел в детстве и что спасло жизнь боксеру

Глядя на чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, трудно даже представить, что в детстве известный боксер был хилым и часто болел. Однако характер крымчанина, спорт и вера помогли ему не только встать крепко на ноги, но и вырасти в одного из сильнейших бойцов в истории.

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Усик родился в Симферополе, где жил до шести лет. Затем вместе с семьей переехал в Черниговскую область, откуда была родом его мама. Родственники будущего чемпиона держали лошадей, и Александр помогал за ними ухаживать.

Однако во втором классе Усик сильно заболел: "У меня была двусторонняя пневмония – страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел около года и почти все это время лежал в больнице – два месяца там, две недели дома. Бабушка водила меня в церковь, мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне нравился запах ладана, разглядывал иконы".

В одном из своих интервью мама боксера, Надежда Петровна, вспомнила слова лечащего врача маленького Саши: "Он осмотрел сына и сказал: "Сынок, от смерти тебя спасет только спорт!" И Саша, осознавая свое удручающее положение, уже в детстве сделал невероятные усилия и привил себе мысль о том, что он посвятит себя спорту".

Усик начал приседать, отжиматься, бегать, плавать, закаляться. Из спортивных секций в селе был только футбол, вот Усик и начал играть. В 2002 году семья Александра вернулась в Крым, где он продолжал заниматься футболом, пока почти в 15 лет не попал в секцию бокса. Хотя первый тренер Усика, Сергей Лапин, поначалу не хотел его брать из-за возраста и болезненности.

"Он для бокса уже "старый" был. Особых физических данных я у него не заметил. Да и болезненный – астма, грудная клетка не развита. Но его привел мой старший сын Сережа. Поэтому не стал ему отказывать. Вот, говорю, иди с ним и работай. Сергей его бил, бил, бил... Думал, не придет больше после таких пропущенных ударов. А Саша пришел! Настырный!" – вспоминал Лапин.

Оказалось, что Усик от природы чувствует дистанцию – на подсознании, на рефлексе. Более опытные соперники не могли в него попасть, в нужный момент он умудрялся уклоняться, нагибаться, подпрыгнуть.

Рассказывая о своем детстве, Александр не скрывал, что хулиганил – кидался банками, таскал яблоки с соседних участков. В школе бывало дрался класса до шестого-седьмого. Хотя учился хорошо, а дома помогал маме доить коров.

Старшая сестра боксера Виктория вспоминала, что с детства Саша был очень артистичным, ему все говорили, мол, "театральный по тебе плачет, такой талант пропадает". А высидеть в школе на уроках для него было целой проблемой.

Кстати, именно во время учебы в школе в параллельном классе Усик нашел и свою будущую жену Екатерину.

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