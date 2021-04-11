Боксер-тяжеловес нокаутировал соперника на 15-й секунде. Видео

Нигерийский боксер-тяжеловес Адедеджи Адегбола добыл молниеносную победу на турнире в рамках Национального спортивного фестиваля, который прошел в Бенине.

Четвертьфинальный поединок в тяжелом весе против земляка Олувафеми Адетойе завершился на 15-й секунде боя.

Оба боксеры начали встречу в агрессивной манере, пытаясь достать друг друга мощными боковыми ударами. После нескольких холостых "выстрелов", Адегбола словил оппонента убийственным хуком. Адетойе пытался подняться, но у него подкосились ноги и от падения боксера спасли лишь канаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (1-0, 1 КО) победно дебютировал в профессиональном ринге.

В со-главном событии на вечере бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotion, которая основана непобедимым украинским боксером Александром Усиком, 27-летний уроженец Зугдиди в 1-м раунде разобрался с хорватом Петером Мрвалжем (9-15, 5 КО).